Протестующие в Белграде перекрыли движение у здания правительства

В Белграде участники протестной акции, организованной в связи с гибелью 14 человек при обрушении козырька железнодорожного вокзала в Новом Саде, перекрыли движение у здания правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Организаторы акции, представляющие оппозиционные движения и НПО, призвали граждан собраться у здания кабинета министров для предъявления требований об отставке правительства под руководством премьер-министра Милоша Вучевича, ранее занимавшего пост мэра Нового Сада.