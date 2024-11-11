Протестующие в Белграде перекрыли движение у здания правительства
В Белграде участники протестной акции, организованной в связи с гибелью 14 человек при обрушении козырька железнодорожного вокзала в Новом Саде, перекрыли движение у здания правительства. Об этом сообщает РИА Новости.
Организаторы акции, представляющие оппозиционные движения и НПО, призвали граждан собраться у здания кабинета министров для предъявления требований об отставке правительства под руководством премьер-министра Милоша Вучевича, ранее занимавшего пост мэра Нового Сада.
Около тысячи человек пришли на акцию, несмотря на холодную погоду и дождь. Протестующие заблокировали перекресток улиц Неманина и Кнез Милоша, где расположены здания государственных ведомств и посольства.
На месте акции установили грузовик с импровизированной сценой и звуковой аппаратурой. Активисты также выставили кордон, препятствующий продвижению участников акции к зданию правительства. Протестующие заявили о планах пройти шествием к администрации президента, передает «Радиоточка НСН».
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