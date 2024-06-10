Протестующие собрались у парламента Армении

Там выставлен кордон из сотрудников правоохранительных органов в шлемах и со щитами. Лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал своих сторонников 10 июня устроить массовые акции протеста.

Оппозиция требует отставку правительства Никола Пашиняна из-за передачи некоторых приграничных сел под контроль Азербайджана.

В последний раз в Армении протесты прошли в конце мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

