«Просто смешно». Лукашенко о беспрецедентной переброске войск США в Литву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал как «беспрецендентную» переброску танков и бронемашин армии США на территории Литвы вблизи белорусской границы. По его словам, ни разу до этого так демонстративно не перебрасывались боевые подразделения из-за океана к границе республики.
Как отмечает RT, Лукашенко подчеркнул, что Минск будет вынуждена дать ответ на это «бряцание оружием». По словам белорусского лидера, армии республики вполне по силам справиться, если потребуется, с контингентом США, переброшенным в Литву.
Как заметил Александр Лукашенко, Белоруссия заранее прогнозировала вероятность такой опасности и подготовилась к ней. Именно поэтому, по словам президента, 30 танков, о которых идёт речь, «просто смешно» для белорусской армии.
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