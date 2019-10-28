«Просто смешно». Лукашенко о беспрецедентной переброске войск США в Литву

Как отмечает RT, Лукашенко подчеркнул, что Минск будет вынуждена дать ответ на это «бряцание оружием». По словам белорусского лидера, армии республики вполне по силам справиться, если потребуется, с контингентом США, переброшенным в Литву.

Как заметил Александр Лукашенко, Белоруссия заранее прогнозировала вероятность такой опасности и подготовилась к ней. Именно поэтому, по словам президента, 30 танков, о которых идёт речь, «просто смешно» для белорусской армии.

