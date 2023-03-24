«Прощай, Пикачу»: В Японии показали последнюю серию аниме-сериала Pokemon
Японский телеканал TV Tokyo 24 марта показал заключительный эпизод сериала про карманных монстров Pokemon.
Аниме-история длилась 26 лет, в течение которых зрители увидели 25 сезонов. В общей сложности сериал о приключениях главного персонажа по имени Эш и покемона Пикачу насчитывает 1 234 серии.
Отмечается, что в Японии уже представили трейлер нового сериала Pokemon Horizons. В нём расскажут о похождениях новых персонажей, при этом не исключено, что авторы вспомнят и про Эша с Пикачу.
Ранее режиссёр Сарик Андреасян заявил, что купил права на экранизацию повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот» и намерен в следующем году приступить к съёмкам проекта о приключениях любимых многими героев в Простоквашине, сообщает RT.
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