«Прощай, Пикачу»: В Японии показали последнюю серию аниме-сериала Pokemon

Аниме-история длилась 26 лет, в течение которых зрители увидели 25 сезонов. В общей сложности сериал о приключениях главного персонажа по имени Эш и покемона Пикачу насчитывает 1 234 серии.

Отмечается, что в Японии уже представили трейлер нового сериала Pokemon Horizons. В нём расскажут о похождениях новых персонажей, при этом не исключено, что авторы вспомнят и про Эша с Пикачу.

Ранее режиссёр Сарик Андреасян заявил, что купил права на экранизацию повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот» и намерен в следующем году приступить к съёмкам проекта о приключениях любимых многими героев в Простоквашине, сообщает RT.

