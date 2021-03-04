Сериал «Симпсоны» продлили еще на два сезона
4 марта 202114:28
Мультсериал «Симпсоны» продлен на 33 и 34 сезон. Об этом пишет Variety.
Издание отмечает, что в конце 34-го сезона, выход которого запланирован на 2023 год, шоу будет насчитывать 757 эпизодов. Юбилейная 700-я серия увидит свет 21 марта 2021 года.
Первая серия «Симпсонов» вышла в эфир в 1989 года, это самый продолжительный мультсериал в истории американского телевидения.
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4 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru