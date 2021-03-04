Сериал «Симпсоны» продлили еще на два сезона

Мультсериал «Симпсоны» продлен на 33 и 34 сезон. Об этом пишет Variety.

Издание отмечает, что в конце 34-го сезона, выход которого запланирован на 2023 год, шоу будет насчитывать 757 эпизодов. Юбилейная 700-я серия увидит свет 21 марта 2021 года.

Первая серия «Симпсонов» вышла в эфир в 1989 года, это самый продолжительный мультсериал в истории американского телевидения.

