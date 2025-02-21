Пропавший россиянин найден в Таиланде и вернулся в Москву

Александр Соголаев, пропавший в Таиланде более трех недель назад, был найден в полицейском участке Бангкока. Мужчина страдал от амнезии и травм, полученных в результате избиения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на волонтеров. Он был доставлен в больницу, где постепенно восстанавливал память.

24-летний Соголаев исчез 1 февраля после того, как проводил свою мать в аэропорту. Волонтеры начали поиски сразу, распространяя информацию о нем в соцсетях. Тайская полиция нашла мужчину 12 февраля, когда он был задержан без документов и не мог объяснить свои действия.