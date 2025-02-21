Пропавший россиянин найден в Таиланде и вернулся в Москву
Александр Соголаев, пропавший в Таиланде более трех недель назад, был найден в полицейском участке Бангкока. Мужчина страдал от амнезии и травм, полученных в результате избиения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на волонтеров. Он был доставлен в больницу, где постепенно восстанавливал память.
24-летний Соголаев исчез 1 февраля после того, как проводил свою мать в аэропорту. Волонтеры начали поиски сразу, распространяя информацию о нем в соцсетях. Тайская полиция нашла мужчину 12 февраля, когда он был задержан без документов и не мог объяснить свои действия.
По возвращении памяти Соголаев рассказал, что его ограбили и избили несколько человек. Он был сильно обезвожен и отказывался от еды и воды. После лечения в Таиланде он вылетел в Москву в сопровождении матери.
Волонтеры и посольство помогли организовать возвращение Соголаева в Россию, а также надеются найти его утраченные документы и личные вещи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru