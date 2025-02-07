Волонтеры ищут в Таиланде пропавшего россиянина

Российские волонтеры в Таиланде объявили о поисках 24-летнего гражданина РФ Александра Соголаева, который перестал выходить на связь 1 февраля. По информации русскоязычного сообщества «Паттайя от А до Я», последний раз его видели в Бангкоке.

Соголаев, работавший веб-дизайнером, прибыл в Таиланд в ноябре, планируя длительное проживание. До 2 февраля он находился в Паттайе, а затем должен был переехать в арендованную квартиру в столице. Накануне исчезновения россиянин провел ночь в гостинице Бангкока вместе с матерью, приехавшей на несколько дней. После того, как он проводил ее в аэропорт, его местонахождение осталось неизвестным.