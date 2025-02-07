Волонтеры ищут в Таиланде пропавшего россиянина
Российские волонтеры в Таиланде объявили о поисках 24-летнего гражданина РФ Александра Соголаева, который перестал выходить на связь 1 февраля. По информации русскоязычного сообщества «Паттайя от А до Я», последний раз его видели в Бангкоке.
Соголаев, работавший веб-дизайнером, прибыл в Таиланд в ноябре, планируя длительное проживание. До 2 февраля он находился в Паттайе, а затем должен был переехать в арендованную квартиру в столице. Накануне исчезновения россиянин провел ночь в гостинице Бангкока вместе с матерью, приехавшей на несколько дней. После того, как он проводил ее в аэропорт, его местонахождение осталось неизвестным.
По данным волонтеров, молодой человек не появился в новой квартире, не отвечает на звонки и сообщения. Известно, что перед отъездом матери он оставил вещи в массажном салоне рядом с гостиницей, но забирать их не пришел.
Сообщество «Паттайя от А до Я» распространило информацию о пропаже и попросило всех, кто мог видеть Соголаева в последние дни, обратиться к администраторам группы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru