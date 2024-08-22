Глава построившей яхту Bayesian компании назвал возможную причину ее крушения

По его словам, действия экипажа и пассажиров в итоге превратились в «очень длинный список ошибок», которые привели к трагедии. В частности, яхта не должна была стоять на якоре, а людей следовало высадить на берег.

Костантино отметил, что подобные парусные яхты считаются «самыми безопасными в мире», так как конструкция и киль делают их «непотопляемыми».

«Это инцидент звучит как невероятная история, как с технической точки зрения, так и с точки зрения фактов», — заключил эксперт, добавив, что яхты его компании в 2005 году смогли выстоять во время урагана Катрина в США.

Ранее в Италии подтвердили обнаружение пять тел погибших в результате крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

