Глава построившей яхту Bayesian компании назвал возможную причину ее крушения
Причиной крушения яхты Bayesian, вероятнее всего, стал человеческий фактор. Об этом в интервью газете Corriere della Sera заявил гендиректор построившей судно компании Sea Group Джованни Костантино.
По его словам, действия экипажа и пассажиров в итоге превратились в «очень длинный список ошибок», которые привели к трагедии. В частности, яхта не должна была стоять на якоре, а людей следовало высадить на берег.
Костантино отметил, что подобные парусные яхты считаются «самыми безопасными в мире», так как конструкция и киль делают их «непотопляемыми».
«Это инцидент звучит как невероятная история, как с технической точки зрения, так и с точки зрения фактов», — заключил эксперт, добавив, что яхты его компании в 2005 году смогли выстоять во время урагана Катрина в США.
Ранее в Италии подтвердили обнаружение пять тел погибших в результате крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru