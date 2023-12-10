Пропавшее в парижском отеле кольцо за 750 тыс евро нашли в пылесосе

Администрация парижского отеля Ritz сообщила, что потерянное предпринимательницей из Малайзии кольцо за 750 тысяч евро нашли в мешке пылесоса, пишет газета Le Parisien.

Ювелирное изделие нашли сотрудники службы безопасности отеля. Издание отметило, что кольцо могло оказаться в пылесосе во время уборки номера.

При этом потерпевшая утверждает, что оставляла драгоценность на столе.

Полиция начала проверку. Рассматривалась версия о краже кем-то из сотрудников отеля.

В июле на аукционе Sotheby's продали кольцо рэпера Тупака Шакура за более чем миллион долларов, передает «Радиоточка НСН».

