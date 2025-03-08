Пропалестинский активист забрался на Биг-Бен

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, пожарной службы и медики. Район вокруг башни, включая Вестминстерский мост, был оцеплен, что вызвало значительные транспортные заторы в центре города. Спасатели использовали подъемное оборудование, а переговорщики пытались убедить мужчину спуститься.



«Мирных протестующих жестоко арестовывают… Я принес протест в так называемый центр демократии в Великобритании», - цитирует мужчину издание The Guardian.



Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с антисемитизмом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

