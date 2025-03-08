Пропалестинский активист забрался на Биг-Бен

Активист, выступающий в поддержку Палестины, босиком забрался на башню Елизаветы Вестминстерского дворца, более известную как Биг-Бен, держа в руках палестинский флаг. Акция сопровождалась прямой трансляцией в социальных сетях, где мужчина выкрикивал лозунги в поддержку Палестины.

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На место происшествия прибыли сотрудники полиции, пожарной службы и медики. Район вокруг башни, включая Вестминстерский мост, был оцеплен, что вызвало значительные транспортные заторы в центре города. Спасатели использовали подъемное оборудование, а переговорщики пытались убедить мужчину спуститься.

«Мирных протестующих жестоко арестовывают… Я принес протест в так называемый центр демократии в Великобритании», - цитирует мужчину издание The Guardian.

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