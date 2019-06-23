Пролитый бокал вина может стоить Борису Джонсону кресла премьера
Пролитый бокал вина может стоить Борису Джонсону карьеры. За считанные дни в гонке за пост британского премьера его рейтинг обрушился. Причиной стал домашний скандал с его девушкой, произошедший 21 июня, пишет британская газета Mail on Sunday.
После уверенной победы в заключительном туре голосования во фракции консерваторов в Палате общин Борис Джонсон вернулся домой под утро и случайно пролил бокал вина на светлый диван.
Возлюбленная политика, с которой он проживает после ухода от жены, вспылила, и началась словесная перепалка на повышенных тонах. Вскоре к дому подъехала полиция, но вскоре удалилась с места, не обнаружив ничего криминального.
Сам Джонсон и его девушка считают, что правоохранителей вызвали соседи, которые не поддерживают его кандидатуру и на этой почве решили раскрутить в прессе политически мотивированный скандал.
Хотя Джонсон остается фаворитом в борьбе за пост британского премьер-министра, его позиции серьезно пошатнулись из-за скандала. Как отмечает РЕН ТВ, до событий он обгонял своего ближайшего преследователя Джереми Ханта на 27 процентов, а после преимущество Джонсона сократилось до 11 процентов.
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