Пролитый бокал вина может стоить Борису Джонсону кресла премьера

Пролитый бокал вина может стоить Борису Джонсону карьеры. За считанные дни в гонке за пост британского премьера его рейтинг обрушился. Причиной стал домашний скандал с его девушкой, произошедший 21 июня, пишет британская газета Mail on Sunday.

После уверенной победы в заключительном туре голосования во фракции консерваторов в Палате общин Борис Джонсон вернулся домой под утро и случайно пролил бокал вина на светлый диван.

Возлюбленная политика, с которой он проживает после ухода от жены, вспылила, и началась словесная перепалка на повышенных тонах. Вскоре к дому подъехала полиция, но вскоре удалилась с места, не обнаружив ничего криминального.