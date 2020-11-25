Источник подтвердил наличие стенограмма разговора Леха Качиньского с братом перед авиакатастрофой
Стенограмма разговора экс-президента Польши Леха Качиньского с братом Ярославом непосредственно перед крушением самолета существует, пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.
Ранее Россия запросила у Польши стенограмму телефонного разговора, который президент Качиньский провел с братом прямо перед катастрофой в Смоленске, передает RT. Запись разговора входит в состав польского уголовного дела по факту крушения самолета.
Самолёт Качиньского разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года, в результате чего погибли 88 членов польской делегации и 8 членов экипажа. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия в селе Катынь Смоленской области, напоминает телеканал «360». Межгосударственный авиационный комитет причиной крушения назвал ошибки экипажа в плохих погодных условиях, а также недостатки в обеспечении полета, ссылаясь на запись переговоров пилотов самолета президента Польши Леха Качиньского с диспетчерами аэропорта под Смоленском перед крушением лайнера. Варшава не соглашается с такими выводами.
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