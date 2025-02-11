Прокуратура Германии расследует попытку диверсии на новом военном корабле

Немецкая прокуратура начала расследование по факту попытки диверсии на корвете Emden, построенном для военно-морских сил Германии. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

Неизвестные засыпали металлическую стружку в двигатель корабля, предназначенного для наблюдения за морским пространством.