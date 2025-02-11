Прокуратура Германии расследует попытку диверсии на новом военном корабле

Немецкая прокуратура начала расследование по факту попытки диверсии на корвете Emden, построенном для военно-морских сил Германии. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

Неизвестные засыпали металлическую стружку в двигатель корабля, предназначенного для наблюдения за морским пространством.

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Металлическая стружка была обнаружена незадолго до первого спуска корвета на воду на верфи Blohm+Voss в Гамбурге. Полиция проводит проверку по данному делу. Кто стоит за инцидентом, пока неизвестно.

Корвет Emden является одним из пяти новых кораблей класса 130, заказанных бундесвером на сумму €2 млрд. Строительство судов ведется под руководством группы Naval Vessels Lürssen из Бремена на верфях в Северной Германии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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