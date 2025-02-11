Прокуратура Германии расследует попытку диверсии на новом военном корабле
Немецкая прокуратура начала расследование по факту попытки диверсии на корвете Emden, построенном для военно-морских сил Германии. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Неизвестные засыпали металлическую стружку в двигатель корабля, предназначенного для наблюдения за морским пространством.
Металлическая стружка была обнаружена незадолго до первого спуска корвета на воду на верфи Blohm+Voss в Гамбурге. Полиция проводит проверку по данному делу. Кто стоит за инцидентом, пока неизвестно.
Корвет Emden является одним из пяти новых кораблей класса 130, заказанных бундесвером на сумму €2 млрд. Строительство судов ведется под руководством группы Naval Vessels Lürssen из Бремена на верфях в Северной Германии, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Александрова вышла в третий круг турнира в Дохе, обыграв Соболенко
- Власти саратовского Балаково объяснили повышение надбавок до 400% для чиновников
- Виновного в контрабанде наркотиков экс-сотрудника посольства США освободили в России
- Трамп сообщил о «хорошем прогрессе» в украинском урегулировании
- Юра Борисов сыграет главную роль в «Битве моторов»
- Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию вооруженных сил РФ
- Лолита ответила на призывы депутата Пензиной отменить ее концерты
- Прокуратура Германии расследует попытку диверсии на новом военном корабле
- Экс-глава АвтоВАЗа предсказал возвращение иностранных брендов в Россию
- Сайт Канье Уэста приостановил работу после скандала с нацистской символикой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru