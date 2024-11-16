Прокуратура Франции потребовала суда над министром культуры за коррупцию
Финансовая прокуратура Франции потребовала суда над министром культуры Рашидой Дати и экс-главой группы Renault-Nissan Карлосом Гоном по делу о коррупции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
«Национальная финансовая прокуратура затребовала процесса в уголовном суде над... Дати и... Гоном, в частности по обвинениям в коррупции и торговле влиянием», — указано в сообщении.
Следствие против Дати продолжается с 2021 года, министр обвиняется во взяточничестве и торговле влиянием. По данным финансовой прокуратуры, в 2009-2011 годы Дати получила 900 тысяч евро от Renault, чьи интересы лоббировала во время работы в качестве депутата Европарламента в 2009-2019 годах. Министр подавала апелляцию в суд о закрытии дела против нее из-за срока давности, однако летом ее прошение было отклонено.
Ранее прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы, поражению в избирательных прав на такой же срок и штрафу в 300 тысяч евро по обвинению в фиктивном найме помощников в Европарламенте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru