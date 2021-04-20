Производство вакцины «Спутник V» началось в Аргентине
Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стартовало в Аргентине. Пилотная пробная партия в количестве более 21 тысячи доз выпущена в лаборатории Richmond.
Теперь произведённый препарат отправят в Россию для контроля качества и одобрения разработчика - Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамале. Только после этого препарат можно будет производить за океаном в массовом режиме.
Аргентина стала первым государством в Южной Америке, которая самостоятельно выпустила российский препарат, отмечает Газета.ру. Общее число инфицированных коронавирусом в стране сначала пандемии превышает 2,7 млн человек, скончались около 60 тысяч пациентов с COVID-19. За последние сутки прирост заражённых составил 20 тысяч случаев.
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