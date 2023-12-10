Производитель боеприпасов Vista Outdoors предрек глобальный дефицит пороха

Компания заявила о дефиците боеприпасов на фоне конфликтов на Украине и Израиле. Поставщики Vista Outdoors уведомили о глобальной нехватке пороха.

Производитель намерен поднять цены на оружие. Стоимость дробовиков и винтовок вырастет до 7%, ручных пистолетов — на 5%.

Vista Outdoors владеет брендами Remington, Alliant Powder, Federal, Bushnell и другими.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 ноября сообщил, что Киев и весь мир испытывают дефицит боеприпасов. По словам политика, страна намерена организовать собственное производство, передает «Радиоточка НСН».

