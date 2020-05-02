Прогноз по окончанию эпидемии COVID-19 в России снова сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна вновь пересмотрели прогноз окончания вспышки коронавирусной инфекции в Российской Федерации. Обновлённые данные размещены на сайте учреждения.

Согласно выводам, эпидемия должна закончиться 8 августа, причём 99% случаев заболевания должно быть выявлено до 3 июля. Ранее сингапурский университет уже пересматривали свои прогнозы. Его специалисты утверждали, что вспышка COVID-19 должна прекратиться в России 7 августа, а до этого говорили о 20 июля.

За последние сутки в России выявили 7933 случая заражения коронавирусом.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СингапурЭпидемияКоронавирус
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