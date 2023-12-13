Профсоюзы Финляндии проведут обширные забастовки 14 декабря
Центральное объединение профсоюзов Финляндии SAK объявило, что 14 декабря в стране пройдут обширные забастовки.
В заявлении организации говорится, что SAK и входящие в него профсоюзы «отказались от обсуждения модели рынка труда».
Председатель SAK Яркко Элоранта отметил, что объединение готов продолжить переговоры по модели рынка труда, если правительство позволит сторонам заключить справедливый договор для решения проблем рынка труда.
Профсоюзы выступают против предложенных правительством изменений, в том числе, запрета забастовок, упрощения процесса увольнений, урезания ряда льгот и т.д.
«Власти ослабляют другое трудовое законодательство таким образом, что снижается важность коллективных договоров и равные возможности для переговоров между сторонами», - указал Элоранта.
Ранее американская федерация актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA) заявила о прекращении забастовки после достижения предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США (AMPTP), сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru