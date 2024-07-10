Профсоюз работников Samsung Electronics объявил бессрочную всеобщую забастовку
Профсоюз работников южнокорейской компании Samsung Electronics - объявил бессрочную всеобщую забастовку, сообщает Financial Times.
На работу не вышли около 6,5 тысяч сотрудников. Они требуют от руководства фирмы уважения труда, а также увеличения сроков отпусков и изменения системы премирования.
«Мы сможем победить, если просто не будем выходить на работу», - заявили участники профсоюза.
Эта забастовка стала второй в истории компании, первая состоялась – 7 июня 2024 года.
Ранее стало известно, что забастовка диспетчеров аэропорта Антальи продолжится до середины июля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Худруком балетной труппы Мариинского театра стал Андриан Фадеев
- Командира ВСУ заочно приговорили к 20 годам колонии за обстрел Стаханова
- Песков: Кремль не планирует амнистии для тяжелобольных заключенных
- Песков: Для безопасности Белгородской области от атак ВСУ делается все необходимое
- Минпросвещения предложило ввести именные стипендии для учащихся педвузов
- Профсоюз работников Samsung Electronics объявил бессрочную всеобщую забастовку
- Под Челябинском задержали россиянина за контрабанду военной продукции
- Медведев: Спецоперация не закончится после поражения Украины
- Минфин: Семейная ипотека продлена до 2030 года
- В России начались съемки комедии «Братья» с Киркоровым и Дороховым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru