Проект поправок в Конституцию опубликован в Белоруссии

Проект поправок в конституцию опубликовали в Белоруссии, сообщает ряд СМИ.

Изменения, которые предложено внести в документ, предполагают исключение военной агрессии с территории этой страны в отношении других государств, запрет на избрание одного и то же лицо на пост президента более двух сроков и другие.

Лукашенко анонсировал всенародное обсуждение проекта конституции Белоруссии

Отмечается, что сначала необходимо провести публичное обсуждение проекта, после чего не позднее февраля 2022 года должен состояться референдум.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что возможное размещение российской военной техники в Белоруссии – это начало официального противодействия агрессивной внешней политике стран-участниц НАТО.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ПолитикаПрезидентПоправки КонституцияБелоруссия
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