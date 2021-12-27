Проект поправок в Конституцию опубликован в Белоруссии

Отмечается, что сначала необходимо провести публичное обсуждение проекта, после чего не позднее февраля 2022 года должен состояться референдум.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что возможное размещение российской военной техники в Белоруссии – это начало официального противодействия агрессивной внешней политике стран-участниц НАТО.