Проект поправок в Конституцию опубликован в Белоруссии
Проект поправок в конституцию опубликовали в Белоруссии, сообщает ряд СМИ.
Изменения, которые предложено внести в документ, предполагают исключение военной агрессии с территории этой страны в отношении других государств, запрет на избрание одного и то же лицо на пост президента более двух сроков и другие.
Отмечается, что сначала необходимо провести публичное обсуждение проекта, после чего не позднее февраля 2022 года должен состояться референдум.
Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что возможное размещение российской военной техники в Белоруссии – это начало официального противодействия агрессивной внешней политике стран-участниц НАТО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 210 / сут.
Умерли
305 тыс.+937 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+33 715 / сут.
- Президентом Белоруссии не сможет стать один и тот же человек больше двух сроков
- Москвичей оштрафовали на 28 млн за отсутствие ПЦР-тестов после поездок
- Проект поправок в Конституцию опубликован в Белоруссии
- Суд в Белоруссии приговорил россиянина Дудникова к 11 годам колонии
- Приговор по делу об убийстве Хангошвили вступил в силу
- Каждый десятый россиян осмотрел пресс-конференцию Путина в прямом эфире
- Вертолет Ми-2 упал в Удмуртии во время обследования нефтепровода
- В Польше наложили вето на скандальный закон о СМИ
- В «Слуге народа» объяснили постановку женщин на воинский учет
- Мурашко: В мире есть все необходимое для победы над COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru