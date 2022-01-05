Токаев заявил о боях с участием ВВС под Алма-Атой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о боях с участием ВВС под Алма-Атой. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время идет бой под Алма-Атой с воздушно-десантными подразделениями», - приводит слова Токарева агентство.

Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих. По всей стране до 19 января введен режим чрезвычайного положения.

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ФОТО: РИА Новости / Тимур Батыршин
ТЕГИ:Казахстан
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