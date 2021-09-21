Прививочный QR-код Макрона слили в интернет

Санитарный QR-код, присвоенный президенту Франции Эммануэлю Макрону, оказался в свободном доступе в интернете, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Комментируя инцидент в администрации французского лидера отметили, что утечка произошла 20 сентября, а виновником инцидента является работник здравоохранения, у которого имеется доступ к базе данных всех прошедших вакцинацию французов.

В пресс-службе Макрона добавили, что для него будет сгенерирован новый QR-код, а виновных в происшествии установят соответствующие службы.

Ранее президент Франции заявил, что полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли более 47 миллионов жителей, хотя бы одну дозу прививки получили 90% взрослых.

