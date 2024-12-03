СМИ: Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали из тюрьмы

Кинопродюсер Харви Вайнштейн госпитализирован из места заключения в Нью-Йорке для экстренного лечения из-за нехватки необходимой медицинской помощи. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на адвоката Имрана Ансари.

По словам защитника, до этого Вайнштейн, у которого диагностировали онкологическое заболевание, подал в суд на исправительное учреждение из-за некачественного медобслуживания. Продюсера направили в больницу Бельвью на Манхэттене для лечения из-за «тревожных результатов анализа крови, требующих немедленной помощи». Как ожидается, 72-летний Вайнштейн останется в больнице, пока его состояние не стабилизируется.

«Лишение его медицинской помощи [в тюрьме] — это не только врачебная халатность, но и нарушение его конституционных прав», — подчеркнул адвокат.

Вайнштейн ранее был приговорен к 23 годам заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера и еще к 16 годам тюрьмы по делу об изнасиловании. В 2024 году суд в Нью-Йорке после апелляции отменил 23-летний приговор в отношении продюсера, Вайнштейн пытается оспорить и второй вердикт. Позже стало известно, что продюсер перенес экстренную операцию на сердце, пишет 360.ru. Кроме того, у него обнаружили хронический миелоидный лейкоз.

