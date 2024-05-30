Присяжные по делу Трампа разошлись без вынесения вердикта
Присяжные на суде в Нью-Йорке по делу бывшего американского лидера Дональда Трампа разошлись без вынесения вердикта, сообщает NBC.
По данным телеканала, обсуждение длилось несколько часов. Определение виновности экс-президента возобновится 30 мая.
Перед тем, как отпустить присяжных, судья попросил их ни с кем не обсуждать дело. Им также запретили посещать сайты и искать информацию по делу, читать новости о деле смотреть сюжеты на телевидении.
Трамп на фоне судебных издержек продал свой самолет за $10 миллионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru