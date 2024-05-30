Присяжные по делу Трампа разошлись без вынесения вердикта

По данным телеканала, обсуждение длилось несколько часов. Определение виновности экс-президента возобновится 30 мая.

Перед тем, как отпустить присяжных, судья попросил их ни с кем не обсуждать дело. Им также запретили посещать сайты и искать информацию по делу, читать новости о деле смотреть сюжеты на телевидении.

Трамп на фоне судебных издержек продал свой самолет за $10 миллионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

