Приплывший из Кунашира на Хоккайдо россиянин дал интервью HBC
Россиянин Ваас-Феникса Нокарда, которого обнаружили на японском острове Хоккайдо, дал интервью порталу HBC.
По словам мужчины, он приплыл с Кунашира. Для этого, как утверждает россиянин, пришлось использовать гидрокостюм. На то, чтобы преодолеть весь путь у него ушло 23 часа. Справился он без посторонней помощи.
Мужчина сообщил, что в России у него украли внутренний и заграничный паспорта, при этом он хотел бы переехать в Польшу или Австралию.
Как сообщалось, Токио пока не планирует депортировать россиянина, найденного 19 августа на острове Хоккайдо.
По данным российских СМИ, Ваас-Феникс Нокард родился в Ижевске, получил бесплатный гектар земли на острове Кунашир, перебрался туда и стал учить японский язык. Раньше его звали Владимир.
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