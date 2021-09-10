Приплывший из Кунашира на Хоккайдо россиянин дал интервью HBC

Россиянин Ваас-Феникса Нокарда, которого обнаружили на японском острове Хоккайдо, дал интервью порталу HBC.

СМИ: Россиянин Ваас-Феникс Нокард попросил убежище в Японии

По словам мужчины, он приплыл с Кунашира. Для этого, как утверждает россиянин, пришлось использовать гидрокостюм. На то, чтобы преодолеть весь путь у него ушло 23 часа. Справился он без посторонней помощи.

Мужчина сообщил, что в России у него украли внутренний и заграничный паспорта, при этом он хотел бы переехать в Польшу или Австралию.

Как сообщалось, Токио пока не планирует депортировать россиянина, найденного 19 августа на острове Хоккайдо.

По данным российских СМИ, Ваас-Феникс Нокард родился в Ижевске, получил бесплатный гектар земли на острове Кунашир, перебрался туда и стал учить японский язык. Раньше его звали Владимир.

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ТЕГИ:РоссиянеЯпония
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