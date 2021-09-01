СМИ: Россиянин Ваас-Феникс Нокард попросил убежище в Японии

Ранее сообщалось, что житель этого острова обнаружил около полицейского участка поселка Сибецу иностранца, который утверждал, что он россиянин, приплыл с Кунашира и просит убежища.

Посольство России в Японии подтвердило его имя и гражданство, а японская полиция нашла гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть с Кунашира.

По данным российских СМИ, Ваас-Феникс Нокард родился в Ижевске, получил бесплатный гектар земли на острове Кунашир, перебрался туда и стал учить японский язык. Раньше его звали Владимир.

