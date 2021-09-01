СМИ: Россиянин Ваас-Феникс Нокард попросил убежище в Японии

Гражданин России с необычным именем Ваас-Феникс Нокард подал заявку на статус беженца в Японии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, Токио пока не планирует депортировать россиянина, найденного 19 августа на острове Хоккайдо.

Власти Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина

Ранее сообщалось, что житель этого острова обнаружил около полицейского участка поселка Сибецу иностранца, который утверждал, что он россиянин, приплыл с Кунашира и просит убежища.

Посольство России в Японии подтвердило его имя и гражданство, а японская полиция нашла гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть с Кунашира.

По данным российских СМИ, Ваас-Феникс Нокард родился в Ижевске, получил бесплатный гектар земли на острове Кунашир, перебрался туда и стал учить японский язык. Раньше его звали Владимир.

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ТЕГИ:Курильские ОстроваБеженцыЯпония
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