Приплывшему в Японию гражданину РФ отказали в статусе беженца

Японские власти отказались предоставлять статус беженца россиянину Ваасу-Фениксу Нокарду, который приплыл на Хоккайдо с острова Кунашир, сообщает агентство Kyodo.

Мужчина, в свою очередь, подал апелляцию. На время её рассмотрения его временно выпустили из центра содержания миграционной службы.

Ранее Япония официально уведомила генконсульство РФ в Саппоро о задержании гражданина РФ, который заявил, что приплыл на Хоккайдо с Курильских островов.

Позже Ваас-Феникс Нокарда в интервью порталу HBC рассказал, что переплыл с острова на остров в гидрокостюме. На преодоление пути ему потребовалось 23 часа. Россиянин также отметил, что решил убежать из России из-за недовольства политическим строем.

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