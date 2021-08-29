Власти Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина

Япония официально уведомила генконсульство РФ в Саппоро о задержании гражданина России, который ранее заявил, что приплыл на Хоккайдо с Курильских островов, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

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Мужчина задержан за нелегальный въезд на территорию страны. Назначено разбирательство о том, «как именно он попал на территорию Японии», заявили в российском генконсульстве, отметив, что, как правило, задержанных за нелегальный въезд в Японию депортируют.

Мужчина по имени Ваас Феникс Нокард (в прошлом — Владимир) предположительно в гидрокостюме проплыл 20 км от российского острова Кунашир до Японии, чтобы попросить убежища.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:Курильские ОстроваЯпония
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