Власти Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина

Мужчина задержан за нелегальный въезд на территорию страны. Назначено разбирательство о том, «как именно он попал на территорию Японии», заявили в российском генконсульстве, отметив, что, как правило, задержанных за нелегальный въезд в Японию депортируют.

Мужчина по имени Ваас Феникс Нокард (в прошлом — Владимир) предположительно в гидрокостюме проплыл 20 км от российского острова Кунашир до Японии, чтобы попросить убежища.

