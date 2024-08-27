Принцип «воюй или работай» планируют внедрить на Украине

Он пояснил, что это комплекс мер, направленных на вывод рынка труда из теневого сектора и увеличение «белых» рабочих мест, что, в свою очередь, позволит повысить зарплаты и налоговые поступления в бюджет.

«Не может быть стоящих в стороне людей. Они должны либо воевать, либо делать всё, чтобы обеспечить воюющих», - заключил украинский премьер.

Ранее Шмыгаль заявил, что в 2022 году ВВП Украины снизился на 30%, сообщает RT.

