Принца Гарри и Меган Маркл лишат титулов и денег

Принца Гарри и Меган Маркл лишат титулов. Об этом сообщается на сайте Букингемского дворца.

С весны текущего года супруги перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не будут более именоваться Его и Ее Королевское Высочество. Кроме того, им перестанут выделяться денежные средства на официальные мероприятия.

Также Гарри и Меган собираются вернуть казне все деньги за ремонт своего Фрогмор-коттеджа, который останется их домом в Британии. Его ремонт обошелся налогоплательщикам в 2,5 миллиона фунтов стерлингов (более 200 миллионов рублей).