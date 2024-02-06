Онколог Магомедова оценила шансы Карла III на выздоровление
Врач-онколог Хамис Магомедова заявила, что возрастные пациенты, у которых выявлен рак, уже имеют много сопутствующих патологий, сообщает Life.ru.
По её словам, по этой причине они тяжелее переносят химиотерапию, лучевое лечение и операции, а также у них дольше идёт процесс восстановления.
Комментируя диагноз короля Великобритании Карла III, у которого выявили рак, она указала, что в пожилом возрасте чаще всего фиксируется уже третья или четвёртая стадия заболевания, которое сопровождается метастазами, повреждением костей и головного мозга.
«В среднем, прожить можно довольно долго. Если это первая и вторая стадия, то показатель выживаемости будет сильно выше — 5–10 лет. Шанс пройти этот рубеж больше и выше, если обнаружить рак именно на ранней стадии», — заключила Магомедова.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что рак у короля страны Карла III удалось выявить на ранней стадии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru