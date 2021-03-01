Принц Гарри рассказал о боязни повторить судьбу своей матери

Герцог Суссекский Гарри заявил, что боялся повторить судьбу своей матери принцессы Дианы. Он и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл дали свое первое телеинтервью американской телеведущей Опре Уинфри.

До премьеры интервью был опубликован его отрывок на канале CBS на YouTube, в котором Гарри признается, что опасался повторения истории, через которую уже проходили члены королевской семьи.