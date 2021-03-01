Принц Гарри рассказал о боязни повторить судьбу своей матери

Герцог Суссекский Гарри заявил, что боялся повторить судьбу своей матери принцессы Дианы. Он и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл дали свое первое телеинтервью американской телеведущей Опре Уинфри.

До премьеры интервью был опубликован его отрывок на канале CBS на YouTube, в котором Гарри признается, что опасался повторения истории, через которую уже проходили члены королевской семьи.

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В интервью с Уинфри пара обсудит причины сложения с себя обязанностей членов королевской семьи.

Гарри и Меган Маркл в прошлом году объявили о том, что приняли решение отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи. Позднее это подтвердил Букингемский дворец. Недавно стало известно, что пара готовится к рождению второго ребенка.

Ранее принц Гарри заявил, что отказался от жизни в королевской семье, потому что британская пресса «разрушала» его психическое здоровье, пишет «Газета.ру».

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Фото: Wikimedia Commons
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