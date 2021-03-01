Принц Гарри рассказал о боязни повторить судьбу своей матери
Герцог Суссекский Гарри заявил, что боялся повторить судьбу своей матери принцессы Дианы. Он и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл дали свое первое телеинтервью американской телеведущей Опре Уинфри.
До премьеры интервью был опубликован его отрывок на канале CBS на YouTube, в котором Гарри признается, что опасался повторения истории, через которую уже проходили члены королевской семьи.
В интервью с Уинфри пара обсудит причины сложения с себя обязанностей членов королевской семьи.
Гарри и Меган Маркл в прошлом году объявили о том, что приняли решение отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи. Позднее это подтвердил Букингемский дворец. Недавно стало известно, что пара готовится к рождению второго ребенка.
Ранее принц Гарри заявил, что отказался от жизни в королевской семье, потому что британская пресса «разрушала» его психическое здоровье, пишет «Газета.ру».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 359 / сут.
Умерли
86 122+379 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+12 391 / сут.
- Суточный прирост COVID-19 в России составил 11 571 человек
- Постпред Британии при ООН призвал Россию присоединиться к программе COVAX
- Принц Гарри рассказал о боязни повторить судьбу своей матери
- ВОЗ: менее 10% населения Земли имеют иммунитет к коронавирусу
- СМИ: экс-участница группы «Little Big» скончалась в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru