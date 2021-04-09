Патриарх Кирилл передал королевскому дому соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Патриарх Кирилл выразил соболезнования британской королеве Елизавете II из-за смерти ее мужа, принца Филиппа, напомнив об интересе покойного к православной культуре и традициям. Послание опубликовано на официальном сайте РПЦ.

Бедный родственник. Профессор МГИМО вспомнила, каким был принц Филипп

Герцог Эдинбургский Филипп ушел из жизни, не дожив несколько месяцев до 100 лет. Патриарх отметил, что в судьбе покойного "отразилась эпоха". Глава РПЦ передал Елизавете и всему британскому народу глубокие соболезнования.

Патриарх напомнил, что принц являлся попечителем общественной организации "Друзья горы Афон". По словам патриарха, Кирилл несколько раз был России и относился с интересом к русской и православной культуре.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Патриарх КириллСмертьВеликобританияЕлизавета II
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры