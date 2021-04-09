Патриарх Кирилл передал королевскому дому соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Герцог Эдинбургский Филипп ушел из жизни, не дожив несколько месяцев до 100 лет. Патриарх отметил, что в судьбе покойного "отразилась эпоха". Глава РПЦ передал Елизавете и всему британскому народу глубокие соболезнования.

Патриарх напомнил, что принц являлся попечителем общественной организации "Друзья горы Афон". По словам патриарха, Кирилл несколько раз был России и относился с интересом к русской и православной культуре.

