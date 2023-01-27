Генерал Соболев усомнился в словах Пригожина о решающей роли ЧВК «Вагнер» в Сирии

Воздушно-космические силы РФ сыграли существенную роль в уничтожении формирований запрещенной в России террористической организации ИГ в Сирии, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН.

Основатель частной военной компании «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин в ответ на запрос НСН ранее заявил, что его бойцы в одиночку «де-факто выиграли сирийскую войну», поскольку якобы выполняли большинство боевых задач. Соболев отметил, что не может оценить, «какую лепту» в эту победу внесли вагнеровцы.



«Кроме ЧВК там была сирийская армия, где были наши советники, там были наши части воздушно-космических сил, которые сыграли существенную роль в уничтожении формирований ИГ (Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация, - прим. НСН), в поддержке действий сирийской армии и наших частей специального назначения. Ясно, что в действующей армии есть и авиация, и артиллерия, и инженерные войска, и разведка. Какое может быть сравнение? Там и флот участвовал, ракеты «Калибр» наносили удары. Сказать, что это несущественно, а существенно только то, что ЧВК там выполняла…не знаю», - заявил Соболев.