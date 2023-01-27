Генерал Соболев усомнился в словах Пригожина о решающей роли ЧВК «Вагнер» в Сирии
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев сказал НСН, что в Сирии большую роль сыграли воздушно-космические силы РФ, флот и части специального назначения.
Воздушно-космические силы РФ сыграли существенную роль в уничтожении формирований запрещенной в России террористической организации ИГ в Сирии, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН.
Основатель частной военной компании «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин в ответ на запрос НСН ранее заявил, что его бойцы в одиночку «де-факто выиграли сирийскую войну», поскольку якобы выполняли большинство боевых задач. Соболев отметил, что не может оценить, «какую лепту» в эту победу внесли вагнеровцы.
«Кроме ЧВК там была сирийская армия, где были наши советники, там были наши части воздушно-космических сил, которые сыграли существенную роль в уничтожении формирований ИГ (Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация, - прим. НСН), в поддержке действий сирийской армии и наших частей специального назначения. Ясно, что в действующей армии есть и авиация, и артиллерия, и инженерные войска, и разведка. Какое может быть сравнение? Там и флот участвовал, ракеты «Калибр» наносили удары. Сказать, что это несущественно, а существенно только то, что ЧВК там выполняла…не знаю», - заявил Соболев.
Также собеседник НСН призвал различать «войну» и «частную задачу по уничтожению банд». Соболев отметил, что не знает, какие именно задачи ЧВК «Вагнер» выполняла в Сирии.
«Я не знаю, какую лепту внесла ЧВК «Вагнер», не могу сказать, какое соотношение. В новостных каналах сообщалось, что они попали под серьезный удар американской авиации и понесли значительные потери. Я не готов сейчас сказать, какую роль они там сыграли, я не анализировал, какие у них были задачи. Мое глубокое убеждение в том, что современная война ведется путем проведения операции, которая планируется, организуется, это серьезное мероприятие. Если это уничтожение каких-то банд, формирований – это другой вопрос, частная задача, просто гоняются за бандитами», - заключил генерал.
Накануне власти США объявили «Группу Вагнера» транснациональной криминальной организацией, сообщает пресс-служба американского Министерства финансов. «Российская частная военная компания, возглавляемая Евгением Пригожиным... участвовала в поддерживаемых Кремлем боевых действиях по всему миру... совершая массовые нарушения прав человека и вымогая природные ресурсы», - указали в Минфине США.
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