Приговор Хантеру Байдену по делу о хранении оружия вынесут 4 декабря

Приговор Хантеру Байдену, сыну президента США, по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия вынесут 4 декабря. Об этом сообщается в постановлении суда штата Делавэр.

Изначально оглашение приговора планировалось на ноябрь, однако дату перенесли. Решение суда будет вынесено после президентских выборов, в то время как Джо Байден все еще будет исполнять свои обязанности.