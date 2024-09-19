Приговор Хантеру Байдену по делу о хранении оружия вынесут 4 декабря
Приговор Хантеру Байдену, сыну президента США, по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия вынесут 4 декабря. Об этом сообщается в постановлении суда штата Делавэр.
Изначально оглашение приговора планировалось на ноябрь, однако дату перенесли. Решение суда будет вынесено после президентских выборов, в то время как Джо Байден все еще будет исполнять свои обязанности.
Адвокаты Хантера Байдена ранее отказались обжаловать обвинительный вердикт присяжных, которые признали его виновным по всем пунктам обвинения. По версии прокуратуры, Байден-младший, злоупотреблявший наркотиками, скрыл этот факт в анкете при покупке оружия в октябре 2018 года и впоследствии хранил его, несмотря на нарушение закона. Ему грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в размере $750 тыс.
Помимо этого, на 16 декабря назначено вынесение приговора по второму делу против Хантера Байдена, касающемуся неуплаты налогов, вину по которому он уже признал, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru