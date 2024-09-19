Приговор Хантеру Байдену по делу о хранении оружия вынесут 4 декабря

Приговор Хантеру Байдену, сыну президента США, по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия вынесут 4 декабря. Об этом сообщается в постановлении суда штата Делавэр.

Изначально оглашение приговора планировалось на ноябрь, однако дату перенесли. Решение суда будет вынесено после президентских выборов, в то время как Джо Байден все еще будет исполнять свои обязанности.

Хантер Байден заявил, что собирается признать вину в деле о неуплате налогов

Адвокаты Хантера Байдена ранее отказались обжаловать обвинительный вердикт присяжных, которые признали его виновным по всем пунктам обвинения. По версии прокуратуры, Байден-младший, злоупотреблявший наркотиками, скрыл этот факт в анкете при покупке оружия в октябре 2018 года и впоследствии хранил его, несмотря на нарушение закона. Ему грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в размере $750 тыс.

Помимо этого, на 16 декабря назначено вынесение приговора по второму делу против Хантера Байдена, касающемуся неуплаты налогов, вину по которому он уже признал, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABC News / стоп-кадр
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