Пригласивший Путина и Зеленского конгрессмен заявил о молчании ООН по поводу Украины
Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар заявил, что ООН «демонстративно безмолвствует» в нынешней ситуации, передает РИА Новости.
По его словам, любой политический спор можно урегулировать мирным путем, ООН призвана это делать.
В конце октября политик опубликовал письмо, в котором пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в штат Аризона.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждет от Киева сигналов о стремлении возобновить переговорный процесс. По ее словам, это должны быть ясные и недвусмысленные заявления украинского руководства о стремлении возобновить переговоры с учетом новых территориальных реалий и ситуации на земле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 385 / сут.
Умерли
390 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+10 241 / сут.
- Патрушев заявил о превращении Украины в «основной центр ультраправого экстремизма»
- Патрушев: Спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС
- «Калашников»: Минобороны РФ подписало контракты на поставку винтовок Чукавина
- Конгрессмен призвал США не вмешиваться в конфликт на Украине
- Херсонские власти назвали ситуацию на линии фронта некритичной
- Китай заявил о завершении сборки конфигурации своей орбитальной станции
- Глава Минобороны Турции заявил о нормализации работы зернового коридора
- В Севастополе владелец дельфинария выбросил прирученных дельфинов в море
- Пригласивший Путина и Зеленского конгрессмен заявил о молчании ООН по поводу Украины
- Володин: Украинские власти ведут страну к полному исчезновению
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru