Пригласивший Путина и Зеленского конгрессмен заявил о молчании ООН по поводу Украины

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар заявил, что ООН «демонстративно безмолвствует» в нынешней ситуации, передает РИА Новости.

По его словам, любой политический спор можно урегулировать мирным путем, ООН призвана это делать.

Зеленский заявил о желании строить прагматичные отношения с Россией

В конце октября политик опубликовал письмо, в котором пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в штат Аризона.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждет от Киева сигналов о стремлении возобновить переговорный процесс. По ее словам, это должны быть ясные и недвусмысленные заявления украинского руководства о стремлении возобновить переговоры с учетом новых территориальных реалий и ситуации на земле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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