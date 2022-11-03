Пригласивший Путина и Зеленского конгрессмен заявил о молчании ООН по поводу Украины

В конце октября политик опубликовал письмо, в котором пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в штат Аризона.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждет от Киева сигналов о стремлении возобновить переговорный процесс. По ее словам, это должны быть ясные и недвусмысленные заявления украинского руководства о стремлении возобновить переговоры с учетом новых территориальных реалий и ситуации на земле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

