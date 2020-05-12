Приезжающие в Исландию будут проходить тест на коронавирус в аэропорту
Власти Исландии приняли решение тестировать на коронавирус всех приезжающих в страну прямо в аэропорту. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что мера начнет действовать с 15 июня текущего года. Это коснется всех пассажиров, прибывающих в аэропорт Кеблавик.
Несмотря на то, что тестирование будет проводится прямо в терминале, пассажирам разрешат проследовать к месту жительства, где нужно будет находится до получения результата.
Глава МИД Гудлёйгур Тор Тордарсон отметил, что в Исландии не хотят жертвовать хорошими результатами в борьбе с COVID-19, но шаг в сторону открытия страны и запуска экономики необходим.
Ранее Исландия с населением 364 тысячи человек протестировала на COVID-19 большую часть страны. По данным агентства, за последние пять дней на территории государства не было выявлено ни одного заражения коронавирусом.
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