Прибалтика намерена покинуть единую энергосистему с Россией и Белоруссией

Три страны Прибалтики приняли решение не продлевать контракт на электроснабжение в рамках единой электроэнергетической системы БРЭЛЛ, сообщается в совместном заявлении руководителей энергетических ведомств трех стран, опубликованном на сайте Минэнерго Литвы.

Из сообщения следует, что операторы энергосистем Балтии не будут продлевать контракт по БРЭЛЛ и перейдут на новую систему к февралю 2025 года.

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Ожидается, что страны Прибалтики уведомят Россию и Белоруссию за полгода до предполагаемого выхода из БРЭЛЛ, отмечает «Газета.Ru».

Страны Прибалтики работают над проектом синхронизации своих электросетей с Европой через Польшу. Планируется, что после присоединения к европейской системе, города Вильнюс, Рига и Таллин одновременно отключатся от БРЭЛЛ, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЭнергетикаРоссияПрибалтика

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