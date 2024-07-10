Прибалтика намерена покинуть единую энергосистему с Россией и Белоруссией
Три страны Прибалтики приняли решение не продлевать контракт на электроснабжение в рамках единой электроэнергетической системы БРЭЛЛ, сообщается в совместном заявлении руководителей энергетических ведомств трех стран, опубликованном на сайте Минэнерго Литвы.
Из сообщения следует, что операторы энергосистем Балтии не будут продлевать контракт по БРЭЛЛ и перейдут на новую систему к февралю 2025 года.
Ожидается, что страны Прибалтики уведомят Россию и Белоруссию за полгода до предполагаемого выхода из БРЭЛЛ, отмечает «Газета.Ru».
Страны Прибалтики работают над проектом синхронизации своих электросетей с Европой через Польшу. Планируется, что после присоединения к европейской системе, города Вильнюс, Рига и Таллин одновременно отключатся от БРЭЛЛ, передает «Радиоточка НСН».
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