Прибалтика намерена покинуть единую энергосистему с Россией и Белоруссией

Три страны Прибалтики приняли решение не продлевать контракт на электроснабжение в рамках единой электроэнергетической системы БРЭЛЛ, сообщается в совместном заявлении руководителей энергетических ведомств трех стран, опубликованном на сайте Минэнерго Литвы.

Из сообщения следует, что операторы энергосистем Балтии не будут продлевать контракт по БРЭЛЛ и перейдут на новую систему к февралю 2025 года.