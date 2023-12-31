Страны Прибалтики стали лидерами по экспорту игристого вина в РФ
В 2023 году Латвия и Литва вошли в тройку крупнейших экспортеров игристого вина в РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на открытые данные.
Главным экспортером стала Латвия. В денежном выражении поставки игристого вина из этой страны в РФ превысили $105 миллионов.
Также в первую тройку вошла Италия. Всего на три страны приходится более $200 миллионов.
Четвертое и пятое место занимают Польша и Испания. Также в первую десятку вошли Франция, Грузия, Армения, Германия и Азербайджан.
Первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут ранее оценила объемы производства вина в РФ в 2023 году в 520 миллионов литров, сообщает «Радиоточка НСН».
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