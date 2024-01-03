При взрыве в иранском Кермане погибли не менее 50 человек

В иранском городе Керман прогремел взрыв, сообщило агентство IRNA.

Пентагон по приказу Байдена ударил по иранским объектам в Сирии

Взрывное устройство сработало на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен бывший командующий элитным подразделением КСИР генерал-майор Касем Сулеймани.

По данным СМИ, погибли по меньшей мере 50 человек, десятки получили ранения. Власти Ирана пока не комментировали ситуацию.

Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате ракетного удара США вблизи международного аэропорта Багдада. Пентагон заявил, что Вашингтон предпринял оборонительные действия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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