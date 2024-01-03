При взрыве в иранском Кермане погибли не менее 50 человек
3 января 202415:43
В иранском городе Керман прогремел взрыв, сообщило агентство IRNA.
Взрывное устройство сработало на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен бывший командующий элитным подразделением КСИР генерал-майор Касем Сулеймани.
По данным СМИ, погибли по меньшей мере 50 человек, десятки получили ранения. Власти Ирана пока не комментировали ситуацию.
Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате ракетного удара США вблизи международного аэропорта Багдада. Пентагон заявил, что Вашингтон предпринял оборонительные действия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аршавин назвал Головина лучшим российским футболистом в 2023 году
- Умер актер из «Глухаря» и «Интернов» Петр Черняев
- СК возбудил уголовное дело против главы казахской общины в Москве
- При взрыве в иранском Кермане погибли не менее 50 человек
- Три белгородских села остались без света после обстрела ВСУ
- Кассовые сборы якутского кино достигли 100 миллионов рублей
- Оператор TVCOM прекратил показ российских каналов в Казахстане
- Минобороны: ПВО за сутки перехватила восемь ракет «Точка-У»
- Под Псковом приостановили дискотеки после инцидента с песней Сердючки
- Глава МИД Польши призвал дать Украине дальнобойные ракеты
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru