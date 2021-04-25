При взрыве в больнице Багдада погиб 21 человек
25 апреля 202101:25
В больнице в Багдаде взорвался баллон с кислородом, сообщает портал «Багдад аль-яум» со ссылкой на источники.
В результате происшествия в медучреждении, где проходят лечение заболевшие коронавирусом, вспыхнул пожар. Погиб 21 человек, еще 40 пострадали.
Отмечается, что число погибших и пострадавших может увеличиться.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru