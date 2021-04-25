При взрыве в больнице Багдада погиб 21 человек

В больнице в Багдаде взорвался баллон с кислородом, сообщает портал «Багдад аль-яум» со ссылкой на источники.

СМИ сообщили о взрывах на газовом объекте в Афганистане

В результате происшествия в медучреждении, где проходят лечение заболевшие коронавирусом, вспыхнул пожар. Погиб 21 человек, еще 40 пострадали.

Отмечается, что число погибших и пострадавших может увеличиться.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
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