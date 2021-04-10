Несколько взрывов прогремели на газовом объекте в городе Герат на северо-западе Афганистана. Об этом сообщает телеканал TOLO news.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу утром. После взрывов на объекте начался пожар.

По данным властей, в настоящее время продолжаются работы по тушению огня.

Данных о пострадавших не приводится.

