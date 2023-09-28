При стрельбе в Роттердаме погибли три человека
В результате инцидента со стрельбой в городе Роттердам в Нидерландах погибли три человека, говорится в заявлении местной полиции в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Стрельба произошла в жилом доме и в аудитории медицинского центра университета Эразмус. Погибли 39-летняя женщина, ее 14-летняя дочь и преподаватель учебного заведения.
Полиция задержала стрелка. Ранее он был судим за жестокое обращение с животными.
В США в городе Пеория шесть человек получили ранения в результате стрельбы. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает «Радиоточка НСН».
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