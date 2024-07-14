При стрельбе на юго-западе ФРГ погибли три человека
14 июля 202417:24
Три человека стали жертвами стрельба в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, пишет газета Südwest Presse.
По информации СМИ, стрелком мог быть охотник, проживающий в коммуне Лаутлинген. Мужчина убил трех членов своей семьи.
Стрелок покончил с собой. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Ранее в американском штате Алабама произошла стрельба у ночного луба. Погибли четыре человека, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru