При стрельбе на юго-западе ФРГ погибли три человека

Три человека стали жертвами стрельба в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, пишет газета Südwest Presse.

Маск заявил, что его пытались убить

По информации СМИ, стрелком мог быть охотник, проживающий в коммуне Лаутлинген. Мужчина убил трех членов своей семьи.

Стрелок покончил с собой. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее в американском штате Алабама произошла стрельба у ночного луба. Погибли четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/polizeiberlin
ТЕГИ:СтрельбаГермания

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