При стрельбе на митинге Трампа погиб 50-летний мужчина
14 июля 202419:59
При стрельбе на предвыборном мероприятии экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания погиб 50-летний мужчина, сообщил в эфире телеканала CNN губернатор Джош Шапиро.
По его словам, мужчина пытался защитить свою семью.
Губернатор призвал власти США «снизить градус политической дискуссии». Шапиро полагает, что после инцидента в обществе распространяется «ненавистническая риторика».
Стрельба на митинге Трампа произошла 13 июля. Экс-президент получил ранение в ухо, его жизни ничего не угрожает, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru