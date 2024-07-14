При стрельбе на митинге Трампа погиб 50-летний мужчина

При стрельбе на предвыборном мероприятии экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания погиб 50-летний мужчина, сообщил в эфире телеканала CNN губернатор Джош Шапиро.

У подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства

По его словам, мужчина пытался защитить свою семью.

Губернатор призвал власти США «снизить градус политической дискуссии». Шапиро полагает, что после инцидента в обществе распространяется «ненавистническая риторика».

Стрельба на митинге Трампа произошла 13 июля. Экс-президент получил ранение в ухо, его жизни ничего не угрожает, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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