В США пассажирский поезд сошел с рельсов
В США пассажирский поезд, следовавший по маршруту Лос-Анджелес - Чикаго, сошел с рельсов. Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что в поезде находилось около 243 пассажиров. Инцидент произошел у города Мендон (Массачусетс).
Пассажирам оказывают помощь местные власти, также активизированы ресурсы железнодорожной компании Amtrak.
Больница Университета Миссури сообщила Fox News, что приняла трех пациентов из-за схода поезда с рельсов. Информация о характере травм не уточняется.
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