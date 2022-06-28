В США пассажирский поезд сошел с рельсов

В США пассажирский поезд, следовавший по маршруту Лос-Анджелес - Чикаго, сошел с рельсов. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что в поезде находилось около 243 пассажиров. Инцидент произошел у города Мендон (Массачусетс).

Пассажирам оказывают помощь местные власти, также активизированы ресурсы железнодорожной компании Amtrak.

Больница Университета Миссури сообщила Fox News, что приняла трех пациентов из-за схода поезда с рельсов. Информация о характере травм не уточняется.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:США
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