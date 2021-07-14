Во время протестов на Кубе погиб один человек
Стало известно о гибели одного участника прошедших демонстраций, пишет газета кубинской компартии Granma.
Еще несколько стражей порядка получили различные травмы. В ходе столкновения несколько человек задержаны, другие получили ранения. Среди погибших - 36-летний гражданин - участник беспорядков.
Протесты на Кубе стали крупнейшими с лета 1994 года, рассказал доцент кафедры истории Латинской Америки в Международном университете Флориды Майкл Бустаманте в интервью Reuters. На улицы более чем 20 городов вышли тысячи протестующих с антикоммунистическими лозунгами и требованиями решить проблему с перебоями электричества и поставкой в страну вакцин.
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