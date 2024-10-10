При обстреле в Газе получил ранение оператор Al Jazeera
10 октября 202410:29
Оператор катарского телеканала Al Jazeera получил ранения в результате обстрела Израиля в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении на сайте канала.
Отмечается, что сотрудник СМИ был ранен в шею на севере анклава.
Ранее в Газе пострадал другой оператор Al Jazeera, напоминает RT. Он находится в критическом состоянии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru