При обстреле в Газе получил ранение оператор Al Jazeera

Оператор катарского телеканала Al Jazeera получил ранения в результате обстрела Израиля в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении на сайте канала.

Al Jazeera: 64 палестинца погибло после удара Израиля по Газе

Отмечается, что сотрудник СМИ был ранен в шею на севере анклава.

Ранее в Газе пострадал другой оператор Al Jazeera, напоминает RT. Он находится в критическом состоянии.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ЖурналистыОбстрелСектор Газа

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