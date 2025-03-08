При наводнении в провинции Буэнос-Айрес в Аргентине погибли десять человек

Наводнение произошло в городе Баия-Бланка в провинции Буэнос-Айрес в Аргентине. Об этом пишет портал Infobae, ссылаясь на местные власти.

Отмечается, что причиной стихийного бедствия стали сильные дожди.

«Власти города Баия-Бланка... подтвердили смерть по меньшей мере десяти человек в результате наводнения», - указано в сообщении.

По данным Infobae, на фоне ЧП эвакуировали более 1,3 тысячи человек.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН рассказал, что количество экстремальных погодных событий в мире будет расти, 2025 год это продемонстрирует по количеству пожаров, засухам или сильным осадкам, которые могут приводить к наводнениям.

