При наводнении в провинции Буэнос-Айрес в Аргентине погибли десять человек
Наводнение произошло в городе Баия-Бланка в провинции Буэнос-Айрес в Аргентине. Об этом пишет портал Infobae, ссылаясь на местные власти.
Отмечается, что причиной стихийного бедствия стали сильные дожди.
«Власти города Баия-Бланка... подтвердили смерть по меньшей мере десяти человек в результате наводнения», - указано в сообщении.
По данным Infobae, на фоне ЧП эвакуировали более 1,3 тысячи человек.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН рассказал, что количество экстремальных погодных событий в мире будет расти, 2025 год это продемонстрирует по количеству пожаров, засухам или сильным осадкам, которые могут приводить к наводнениям.
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