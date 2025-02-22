При нападении у мемориала жертвам Холокоста в Берлине пострадал испанский турист

Турист из Испании пострадал при нападении с ножом у мемориала жертвам Холокоста в Берлине. Об этом сообщила газета Tagesspiegel.

По данным издания, инцидент произошел накануне вечером. Пострадавшего - 30-летнего мужчину - доставили в больницу с серьезными ранениями. Жизни туриста ничего не угрожает, его состояние стабильное.

Подозреваемого в нападении задержали. По данным правоохранителей, он не оказывал сопротивления. Личность задержанного устанавливается, он не смог предъявить никаких действительных документов.

Как уточняет Tagesspiegel, рядом с местом инцидента располагается посольство США. Пока неясно, связано ли нападение с дипмиссией или с мемориалом.

Ранее в Дублине неизвестный с ножом напал на людей в центральной части города, пострадали три человека.

