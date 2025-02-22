При нападении у мемориала жертвам Холокоста в Берлине пострадал испанский турист
Турист из Испании пострадал при нападении с ножом у мемориала жертвам Холокоста в Берлине. Об этом сообщила газета Tagesspiegel.
По данным издания, инцидент произошел накануне вечером. Пострадавшего - 30-летнего мужчину - доставили в больницу с серьезными ранениями. Жизни туриста ничего не угрожает, его состояние стабильное.
Подозреваемого в нападении задержали. По данным правоохранителей, он не оказывал сопротивления. Личность задержанного устанавливается, он не смог предъявить никаких действительных документов.
Как уточняет Tagesspiegel, рядом с местом инцидента располагается посольство США. Пока неясно, связано ли нападение с дипмиссией или с мемориалом.
Ранее в Дублине неизвестный с ножом напал на людей в центральной части города, пострадали три человека.
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